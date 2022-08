Betrunken und ohne Helm: 17-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der 17-Jähriger erkannte ein geparktes Auto zu spät und fuhr frontal hinein. Der Jugendliche wurde schwer verletzt. Einen Helm trug er nicht.

Bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen in Berkheim im Landkreis Biberach ist ein 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war vermutlich auch Alkohol schuld an dem Unfall.

Gegen 4.45 Uhr fuhr der 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad in Eichenberg auf der Rottalstraße in Richtung Ortskern. Vermutlich weil er betrunken war, erkannte er einen geparkten Renault zu spät und fuhr mit seinem Roller frontal in diesen hinein. Dabei zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu. Einen Helm trug er nicht. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus.

Weil ein Alkoholtest aufgrund der Verletzungen nicht möglich war, entnahm ihm ein Arzt Blut. Die Untersuchung dessen gibt nun Aufschluss darüber, ob und wie viel Alkohol der Fahrer intus hatte. Auf den Jugendlichen kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)