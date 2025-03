Feuerwehr findet vermisstes Mädchen: Polizei suchte mit Foto nach Zwölfjähriger

Seit Sonntag galt die Zwölfjährige als vermisst. Zuletzt wurde sie am Sonntag, 30. März, zur Mittagszeit in Berkheim (Landkreis Biberach) gesehen, wie das Polizeipräsidium Ulm am Montag mitteilte. Das Mädchen war seither unbekannten Aufenthalts. Weil umfangreiche Suchmaßnahmen zunächst nicht zu ihrem Auffinden führten und eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, ging die Polizei am Montagnachmittag mit einem Foto des Mädchens an die Öffentlichkeit. Die Vermisste soll sich demnach zuletzt in Berkheim und näherer Umgebung aufgehalten haben. Kurz darauf geben die Ermittler Entwarnung: „Die vermisste Person wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Berkheim aufgefunden und ist wohlauf.“ (AZ)

