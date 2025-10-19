Geburtstagsfeier eskaliert: Vier Verletzte nach Prügelei mit nicht willkommener Besucher

Im Blausteiner Stadtteil Bermaringen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Geburtstagsfeier eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, soll es kurz vor 2 Uhr zu massiven Streitigkeiten zwischen Gästen und mehreren nicht eingeladenen Besuchern der Feier gekommen sein. Mehrere Streifen rückten an.

Nach Angaben der Geburtstagsgäste sollen im Laufe des Abends mindestens zehn Personen zur Feier gekommen sein, obwohl sie nicht willkommen waren. Weil diese die Party nicht verlassen wollten, entwickelte sich ein Streit. Dieser sei in einer Schlägerei geendet. Insgesamt vier Gäste im Alter von 19 bis 23 Jahren wurden verletzt. Zwei davon mussten aufgrund ihrer Blessuren mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Die mutmaßlichen Übeltäter hatten sich vor Eintreffen der Polizei mit einem Auto entfernt. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ob die Party nach dem Vorfall beendet war, ist der Polizei nicht bekannt. (AZ)