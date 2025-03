Brand in Gebäude neben der Feuerwehr: Blutender Mann in der Nähe aufgefunden

Bei einem Gebäudebrand am Sonntagmorgen in Bernstadt (Alb-Donau-Kreis) ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Das Feuer ist nach Polizeiangaben in den Räumlichkeiten eines Jugendraumes im gleichen Gebäude ausgebrochen, in dem die Feuerwehr ihren Sitz hat.

Um 7.41 Uhr informierte die Feuerwehrleitstelle die Polizei über den Brand. Nach Angaben der Ermittler hatte es in der Nacht zuvor in den Räumlichkeiten eine Veranstaltung gegeben. Auf die Frage, um was für eine Art von Veranstaltung es sich dabei handelt, sagt ein Polizeisprecher: „Ein üblicher Samstagabend.“ Jene Räumlichkeiten werden demnach von der Dorfjugend und jüngeren Menschen aus der Umgebung genutzt. Von den zur Nachtzeit verantwortlichen Personen hat die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntagmittag aber noch niemanden erreichen können.

Am Gebäude sei eine eingeschlagene Scheibe festgestellt worden. Inwiefern die im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist nach Angaben des Polizeisprechers derzeit noch unklar. Auch zur Ursache laufen demnach noch die Ermittlungen. In den Räumlichkeiten soll es laut Polizei aber „grundsätzlich keine brandgefährlichen Gegenstände“ gegeben haben.

In Brandortnähe sei ein junger Mann mit blutenden Wunden angetroffen worden. Ob dieser mit der Brandentstehung etwas zu tun hat, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. Ob der Mann auf der Veranstaltung war, sei noch unklar. Der Mann sei nicht schwerer verletzt, kam aber nach Polizeiangaben in eine Klinik. Es seien Spuren gesichert und Personen vernommen worden. Die Arbeit sei hier aber noch nicht abgeschlossen, heißt es. Meldungen, wonach ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, kann der Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion nicht bestätigen. Sie hätten keinen alarmiert, sagt er. (AZ)