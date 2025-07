Brandstiftung: 17-Jähriger soll Feuer in Jugendtreff in Bernstadt gelegt haben

Nach dem Brand am Sonntagmorgen in einem Jugendtreff in Bernstadt (Alb-Donau-Kreis) gilt inzwischen ein 17-Jähriger als tatverdächtig. Er soll das Feuer gelegt haben. Gegen den Jugendlichen wird daher wegen Brandstiftung ermittelt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Der junge Mann soll zuvor Gast in dem Jugendtreff gewesen sein und anschließend randaliert haben.

