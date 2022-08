Explodierte eine Gasflasche? Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

Aktuell ist die Feuerwehr in Bernstadt im Einsatz. Dort kam zu einem Garagenbrand. Das Feuer griff auf ein Wohnhaus über.

Noch ist nicht bekannt, warum am Mittwochnachmittag das Wohnmobil in einer Garage in Bernstadt nördlich von Ulm in Brand geraten ist. Schnell schlugen die Flammen aus der Garage, offenbar ist mit einem lauten Knall die Gasflasche explodiert.

Rund 80 Feuerwehrleute aus der Umgebung kämpfen derzeit gegen die Flammen, die auch auf eine Garage auf dem Nachbargrundstück übergegriffen haben. Mit einer Riegelstellung wurde ein oberirdischer Flüssiggastank direkt neben der brennenden Garage geschützt.

Durch die schnelle Brandausbreitung griffen die Flammen auch auf das angebaute Wohnhaus über und setzten es in Brand. Eine große Rauchwolke ist auch noch in zehn Kilometern Entfernung zu sehen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist wohl eine Person verletzt. Der Polizei wurde der Brand gegen 14.30 Uhr gemeldet.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.