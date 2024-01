Bernstadt

vor 32 Min.

Feuer greift auf Dachstuhl über: Brand verursacht Schaden von 100.000 Euro

Die Feuerwehr war am Sonntag in Bernstadt im Einsatz.

Artikel anhören Shape

In Bernstadt kam es am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz. In einem Holzverschlag war ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

Einen Schaden von etwa 100.000 Euro hat ein Feuer am Sonntag in Bernstadt angerichtet. Kurz nach 11.15 Uhr entdeckte ein Zeuge den Brand im Schlehenring. In einem Holzverschlag war ein Feuer ausgebrochen. Durch die starke Hitzeentwicklung und Funkenflug geriet der Dachstuhl des angrenzenden Wohngebäudes in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch absolut unklar. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen, so die Polizei in ihrem Pressebericht. (AZ)

Themen folgen