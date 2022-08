Garage brennt in Bernstadt: Feuerwehr ist im Einsatz

Aktuell ist die Feuerwehr in Bernstadt im Einsatz. Laut Polizei brennt dort derzeit eine Garage.

In Bernstadt läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz. Nach ersten Informationen der Polizei brennt in der Gemeinde im Alb-Donau-Kreis eine Garage. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz und löscht derzeit das Feuer. Die Polizei wurde um 14.30 Uhr von dem Brand in Kenntnis gesetzt. (AZ)

