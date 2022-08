Großeinsatz der Feuerwehr: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Bernstadt aus. Das Feuer griff von einer Garage von ein Wohnhaus über. Der Schaden ist ernorm.

In Bernstadt ist es am Mittwoch zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Zwei Garagen gerieten in Brand. Das Feuer griff auch auf ein Wohnhaus über. Der Schaden ist ernorm. Ein Feuerwehrmann kam in ein Krankenhaus.

Noch ist nicht bekannt, warum am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr das Wohnmobil in einer Garage in der Straße "Im Korb" in Brand geraten ist. Schnell schlugen die Flammen aus der Garage. Nachbarn berichten, mehrere explosionartige Knallgeräusche wahrgenommen zu haben. Wohl sind eine Gasflasche und Reifen explodiert.

Mit einer Riegelstellung wurde ein oberirdischer Flüssiggastank direkt neben der brennenden Garage geschützt. Nachbarn reagierten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr geistesgegenwärtig und kühlten den Tank mittels Wasser aus einem Gartenschlauch ab.

Brand in Bernstadt: 120 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz

Um die 120 Kräfte der umliegenden Feuerwehren - neben Bernstadt mitunter auch Dornstadt, Blaustein, Langenau und Asselfingen - kämpften noch am Abend gegen die Flammen. Von der Garage war das Feuer auf eine andere Garage auf einem Nachbargrundstück übergriffen, später wurde auch das Wohnhaus zum Opfer der Flammen.

Problematisch war anfangs die Wasserversorgung für die Löscharbeiten. Aus Swimmingpools der Nachbarn wurden Wasser herausgepumpt. Die Feuerwehr Ulm war mit zwei Tanklöschfahrzeugen gekommen. Eine große Rauchwolke war noch in zehn Kilometern Entfernung zu sehen. Den Rauch hielt die Drohenstaffel der Feuerwehr unter Beobachtung. Dachziegel wurden abgedeckt, um versteckte Glutnester ausfindig zu machen.

Feuerwehreinsatz in Bernstadt: Polizei schätzt Schaden auf mehrere hunderttausend Euro

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Zeugen den Brand gegen 14.30 Uhr. Sie setzten den Notruf ab. Die Bewohner des Hauses brachten sich derweil in Sicherheit. Sie blieben unversehrt, ein Feuerwehrmann aber musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Notfallseelsorger kümmerten sich um die betroffene Familie, Nachbarn und Angehörige. Für die Einsatzkräfte stellten sie jedoch auch Verpflegung bereit, Biertischgarnituren wurden aufgestellt.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro.