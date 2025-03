Autofahrer schafft Flucht vor der Polizei – bleibt aber im Wald stecken

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag im nördlichen Alb-Donau-Kreis vor der Polizei geflüchtet. Zunächst gelang ihm die Flucht, die Beamten verloren ihn aus den Augen, wie es im Polizeibericht heißt. Jedoch meldete ein Zeuge später ein festgefahrenes Auto im Wald.

Der Mann war zuvor gegen 16.15 Uhr in der Schmiedgasse in Langenau unterwegs. Als er das Polizeiauto erblickte, soll er sein Auto aber beschleunigt und in Richtung Bernstadt geflüchtet sein. Er fuhr laut Polizei durch Bernstadt und über umliegende Feldwege und Waldstücke. Dort verloren die Polizisten ihn dann aus den Augen, bis die Meldung des Zeugen eintraf.

In einem Waldstück bei Bernstadt konnte der 41-Jährige vorläufig festgenommen werden. Wie sich nach Angaben der Polizei herausstellte, war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Ein Abschlepper barg das Auto und der Mann sieht nun einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. (AZ)