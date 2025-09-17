Drogenrazzia: Spezial-Einsatzkommando durchsucht Wohnhaus vor den Toren Ulms

Große Aufregung in einem kleinen Ort vor den Ulmer Stadtgrenzen: Ein Wohnhaus wurde am Dienstagmorgen in Bernstadt im nördlichen Alb-Donau-Kreis durchsucht. Die Wohnstraße wurde abgesperrt und das Gebäude umstellt.

SEK in Bernstadt bei Ulm im Einsatz

Um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen, war das SEK (Spezial-Einsatz-Kommando) kurzzeitig im Einsatz, dabei waren nach Zeugenaussagen auch gepanzerte Fahrzeuge vor Ort. Mindestens zwei Personen wurden aus dem Gebäude und auf ein Polizeirevier gebracht, um die Durchsuchung der Rauschgiftermittlungsgruppe ungestört durchführen zu können.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde etwa ein Kilogramm Marihuana, sowie Ecstasy und Haschisch im dreistelligen Grammbereich sichergestellt. Weitere Substanzen, die auch aufgefunden wurden, werden ebenfalls untersucht. Die genaue Menge lässt sich erst nach Abschluss der Spurensicherung bestimmen. Des Weiteren wurden mehrere mutmaßliche Schusswaffen aufgefunden.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Es wird aktuell auch geprüft, ob gegen die beiden Beschuldigten - zwei 42 und 49 Jahre alte Deutsche - ein Haftbefehl beantragt werden wird.

Aufgrund verschiedener Medienanfragen teilt die Polizei klarstellend mit, dass dieses Verfahren in keinem Zusammenhang mit einer am Dienstag durch andere Strafverfolgungsbehörden initiierten Durchsuchungsaktion im rechtsextremen Milieu in verschiedenen Bundesländern steht. (AZ)