Handwerksmeister honoris causa - besondere Auszeichnung für Tobias Mehlich

Die Ehrendoktorwürde vergeben Universitäten für wissenschaftliche, kulturelle oder öffentliche Verdienste auch an nichtakademische Personen. Die Vollversammlung der Ulmer Handwerkskammer hat in Anlehnung an diese Praxis ihrem langjährigen Geschäftsführer Tobias Mehlich den Titel Handwerksmeister ehrenhalber verliehen. Einen Doktortitel hat er ja schon.

Der Vorstand der Kammer hatte zuvor gemäß der Ehrenordnung der Kammer beschlossen, Mehlich ehrenhalber mit dem Titel „Handwerksmeister h.c.“ auszuzeichnen. Die Kammer will damit „die besonderen Verdienste des Juristen um das Handwerk der Region hervorheben“.

Ehre für Tobias Mehlich: Handwerkskammer Ulm würdigt besondere Verdienste im Handwerk.

Mehlich habe die Handwerkskammer reorganisiert und zukunftsfähig aufgestellt, er habe besondere Verdienste um den Erhalt des Meistertitels im Handwerk, er habe sich für die Meisterprämie eingesetzt, die jetzt dafür sorgt, dass angehende Meisterinnen und Meister im Handwerk die Ausbildungskosten nicht mehr allein tragen müssten. Bei der Auszeichnung sagte Katja Maier, Präsidentin der Handwerkskammer Ulm, „ohne Sie wären diese Kammer und das regionale Handwerk nicht, was sie sind“.

Mehlich darf nun ehrenhalber den Titel „Handwerksmeister h.c.“ führen. Die Handwerkskammer Ulm hat diesen Titel zum ersten Mal in ihrer 125-jährigen Geschichte verliehen, teilt sie mit. Dr. Tobias Mehlich ist seit etwas rund 15 Jahren Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Mehlich über den Titel: „Das ist etwas sehr Besonderes und hat mich sehr berührt.“ Die Auszeichnung sei eine wichtige Unterstützung der Kammer-Gremien für die Arbeit der Geschäftsführung. (kam)