Beste Aussicht auf Ulm: Neuer „Sunset-Garden“ eröffnet am Neu-Ulmer Donauufer

Nach Restaurants namens „Tagblatt“ und „Insel am Stein“ hat seit Mitte März das „Sunrice“ auf der Neu-Ulmer Seite der Herdbrücke eröffnet. Die beiden Gastronomen Thuy Doung-Krüger und Tung Nguyen bieten dort „eurasische Küche“ an. An diesem Wochenende legen die beiden nun auch offiziell mit ihrem Biergarten am Donauufer los. Der fast schon komplett neu gestaltete „Sunset-Garden“ bietet eine noch bessere Aussicht auf Ulm, das Münster und die Stadtmauer als zuvor. Was sich dort alles geändert hat - ein Rundgang vorab.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauufer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis