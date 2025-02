7700 Kilometer für die Fasnet: Narren aus den USA zu Besuch in Ulm

Etwa 50.000 Besucher werden am Wochenende in Ulm erwartet, wenn die Narren los sind und beim Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings für ein dreitägiges Programm sorgen. Wer die weiteste Reise dafür in Kauf nimmt, ist jetzt schon klar: 15 Mitglieder der „Narren of New Ulm“ haben 7700 Kilometer zurückgelegt, um Teil der traditionellen Fasnet-Veranstaltung zu sein. Manche von ihnen waren vorher schon in Deutschland, für andere ist es das erste Mal.

