Neues Tanzfestival im Roxy: „Zant“ findet im Juli zum ersten Mal statt

Schon Anfang vergangenen Jahres konnte das Roxy in der Rückschau auf 2023 einen Besucherrekord für seine Kulturveranstaltungen vermelden. Die Marke von 100.000 Besucherinnen und Besuchern hatte das Soziokulturelle Zentrum in Ulm da noch verpasst, 2024 lag es nun darüber. Wieder ein Rekordjahr und erst einmal ein Grund zur Freude – doch neben dem Besucherrekord blickt das Roxy auch was die Kosten anbelangt auf ein Rekordjahr zurück.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tanzfestival Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis