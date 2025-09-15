Angebliche Dachdecker blitzen bei Betrugsversuch ab

Mutmaßliche Betrüger sind am Wochenende in Offenhausen aufgeflogen. Laut Polizei klingelten gegen 13.30 Uhr vier Männer bei einer 66-jährigen Hausbesitzerin und gaben vor, dass ihr Garagendach beschädigt sei. Bereits während des Gesprächs fingen die Männer an, am Dach zu hantieren. Einer der Handwerker ließ einen Vertrag unterschreiben und forderte nach Fertigstellung der Arbeiten 13.000 Euro in bar. Die 66-Jährige händigte vorerst 6500 Euro aus und fuhr mit einem der Männer zu einem Bankautomaten, wo sie nochmals 4000 Euro abhob und übergab. Als die Männer immer weiter Geld forderten, schöpfte die Frau Verdacht, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, fotografierte das Auto der Handwerker und verständigte die Polizei.

Die Polizei Neu-Ulm ermittelt nun wegen eines Falls des Wuchers

Nachdem das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben worden war, konnte es am Samstag einer Kontrolle unterzogen werden. Zwei mutmaßliche Täter gaben zu, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Gegen sie wurde nun ein Strafverfahren wegen Wuchers eingeleitet. (AZ)