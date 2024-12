Auffahrunfall mit Folgen: Zwei-Promille-Fahrer flüchtet nach Kollision in Neu-Ulm

Ein Rempler mit ungeahnten Folgen: Am Dienstag kam es nach Polizeiangaben gegen 16:50 Uhr in der Unterelchinger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 39-Jähriger stand mit seinem Auto am dortigen Bahnübergang und musste warten, als ihm der 50-jährige Unfallverursacher hinten auffuhr.

Die Unfallbeteiligten wollten in der Folge in einer Nebenstraße ihre Personalien austauschen, wobei der Geschädigte bemerkte, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch. Aufgrund dessen verständigte er die Polizeiinspektion Neu-Ulm. Das bekam der Mann offenbar mit, woraufhin der Unfallverursacher zu Fuß die Flucht ergriff.

Zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm griffen den Geflüchteten später auf. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt und in diesem Zusammenhang wurde auch sein Führschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (AZ)

