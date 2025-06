Unfall auf Inhofer-Parkplatz: Betrunkene rammt Bordstein

Ein Unfall auf dem Inhofer-Parkplatz in Senden ist der Polizei in der Nacht zum Samstag gemeldet worden. Laut Polizei saß eine 33-jährige Autofahrerin mit 1,5 Promille am Steuer. Sie kollidierte mit zwei Bordsteinen, wodurch einer der beiden vom Boden weggerissen wurde und die Airbags des Fahrzeugs auslösten. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Laut der Polizei Neu-Ulm war das Auto nicht zugelassen

Aufgrund des Alkoholwertes wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Weil das Auto zudem nicht zugelassen war, wird nun auch noch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Fahrzeugzulassungsverordnung ermittelt. (AZ)