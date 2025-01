Betrunkener Fahrer durchbricht Schutzplanke in Nersingen – seine Flucht scheitert

In Nersingen ist am Samstag ein Mann von der Fahrbahn abgekommen und durchbrach die Schutzplanke. Sein Auto ließ er an einer Böschung einfach stehen und flüchtete. Der entstandene Schaden ist enorm.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 1 Uhr im Kreuzungsbereich der Ulmer Straße zur Bahnstraße in Nersingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer die Ulmer Straße von Fahlheim kommend in Richtung Neu-Ulm. Im Kreuzungsbereich kam der Fahrzeugführer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und durchbrach die Schutzplanke. Anschließend kam das Auto an einer abschüssigen Böschung zum Stehen. Daraufhin flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle, doch er konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gefunden werden – bei sich zuhause.

Nachdem bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt wurde und er zudem deutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde ihm Blut abgenommen. Weiterhin wurden sowohl das Fahrzeug als auch die Oberbekleidung des Mannes sichergestellt. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke, an Verkehrszeichen, sowie der Flurschaden werden ebenfalls auf insgesamt etwa 10.000 Euro beziffert. Die Unfallstelle wurde durch die Straßenmeisterei noch in der Nacht provisorisch repariert. Bei dem Verkehrsunfall waren neben Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm noch Polizeikräfte des Zentralen Ergänzungsdienstes Neu-Ulm und der Feuerwehr aus Fahlheim im Einsatz.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund der alkohol- und betäubungsmittelbedingten Beeinflussung. (AZ)