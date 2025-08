Betrunkener überfährt Kreisverkehr bei Seligweiler: Totalschaden

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen bei Seligweiler einen Kreisverkehr übersehen und einen Unfall gebaut. An seinem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Höhe des Flurschadens konnte die Polizei am Sonntag noch nicht exakt beziffern. Gegen 5.15 Uhr befuhr der 63-Jährige die Landesstraße 1079 von Böfingen kommend in Richtung Seligweiler. An der Anschlussstelle Ulm-Ost zur A8 übersah er laut Polizei den dortigen Kreisverkehr, überfuhr komplett die Mittelinsel und schanzte nach rechts durch das Gebüsch in den Graben. Der Mercedes kam dort etwa zwei Meter tiefer zum Stehen. Ein kleinerer Baum wurde vollständig abgerissen. Glücklicherweise blieb der 63-Jährige unverletzt.

Laut Polizei Ulm war der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Die Beamten bemerkten, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert, der deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten. Der 63-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. (AZ)