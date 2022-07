Bei der Musikkapelle Beuren endet eine Ära

Nach 30 Jahren übergibt Dirigent Wolfgang Metz beim Jahreskonzert der Musikkapelle Beuren den Taktstock an Franziska Span. Ihr gelingt ein perfekter Einstieg.

Wolfgang Metz gehöre zur Musikkapelle Beuren "wie das Münster zu Ulm", sagte Rainer Lohner, Vorsitzender des Bezirks 9 des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes beim Jahreskonzert im Schulhof der örtlichen Grundschule. Denn 30 Jahre lang hielt Metz als Dirigent den Taktstock in der Hand. An dem Abend übergab er ihn offiziell an seine Nachfolgerin Franziska Span. Die gut besuchte Open-Air-Veranstaltung stand unter dem Motto "Zeichen der Zeit" und wurde zu einer Art Hommage für den scheidenden Dirigenten.

Bevor diese "Zeitenwende", wie Vereinsvorsitzende Katharina Venus bei der Begrüßung sagte, mit all ihren Klangfacetten und Emotionen das Publikum in ihren Bann zog, gab zunächst die Jugendkapelle Eintracht 98 den Ton an. Quasi kriminell gut gelang der Gruppe mit ihrem Dirigenten Martin Eittinger und der Filmmusik zur Serie "Hawaii Five-0" der Einstieg. Mit weiteren bekannten Melodien wie Kurt Gäbles "Leuchtfeuer", "The Great Pretender" der Rockband Queen oder "I Will Follow Him" aus dem Musical "Sister Act", garniert auch mit tollen Solo-Darbietungen, griff die Jugendkapelle viele musikalische Themen auf. Der Musikernachwuchs spielte sich so in die Herzen des Publikums, dass dieses die Gruppe ohne Zugabe nicht von der Bühne ließ.

Aus einer Übergangslösung bei der Musikkapelle Beuren ist eine jahrzehntelange Tätigkeit geworden

Als an dem lauen Sommerabend langsam die Sonne unterging, war der richtige Moment, die "Zeitenwende" einzuläuten. Dem Anlass entsprechend tat die Musikkapelle Beuren dies mit dem würdevoll klingenden Konzertmarsch "Arsenal". Bei "Friends for Life" spielte dann auch Wehmut mit. Es war doch das letzte Stück vor der offiziellen Taktstockübergabe. Dafür gebe es "keinen besseren Titel", sagte der scheidende Dirigent.

Franziska Span gibt bei der Musikkapelle Beuren nun den Takt an. Foto: Zita Schmid

Im Jahr 1992 hatte Metz – eigentlich als Übergangslösung gedacht – als 20-Jähriger das Amt übernommen. Letztlich sind 30 Jahre daraus geworden. "Ich möchte keinen Tag missen, in denen wir zusammen Musik gemacht haben", sagte Metz, der 2021 für seine herausragenden Dienste im Ehrenamt von Markus Söder mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet wurde. Dass er in den drei Jahrzehnten zur Institution geworden sei, machte auch Nadine Erhardt deutlich, die durch das Programm führte. Er habe die Kapelle "einschneidend geprägt", sagte sie und ließ einige unvergessliche Erlebnisse Revue passieren.

Mit Schwung und Herzlichkeit übergab Metz schließlich den Taktstock an Franziska Span. Der neuen Dirigentin gelang mit dem Stück "La Storia" gleich ein perfekter Einstieg. Mit "The Time of My Life", "Only Time" und "Music" erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer mehrere Höhepunkte und eine Dirigentin, die sich mit Herzblut der Musik verschrieben hat. Für die 25-Jährige ist es nach der Jugendkapelle WABBs und ihrem Heimatverein Eintracht Attenhofen (dort zweite Dirigentin) nun die dritte Takt angebende Stelle.