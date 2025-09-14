Icon Menü
Pfaffenhofen an der Roth

Beurener Straße und Straße nach Balmertshofen werden wegen Bauarbeiten gesperrt

Das Landratsamt kündigt neue Sperrungen und eine Umleitung in zwei Ortsteilen von Pfaffenhofen an. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November.
    Von Montag, 15. September, bis voraussichtlich 28. November, kommt es zu Straßensperrungen in Beuren sowie zwischen Beuren und Balmertshofen.
    Von Montag, 15. September, bis voraussichtlich 28. November, kommt es zu Straßensperrungen in Beuren sowie zwischen Beuren und Balmertshofen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Aufgrund von Kabelverlegungsarbeiten kommt es in der Marktgemeinde Pfaffenhofen zu neuen Straßensperrungen. Betroffen davon sind nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm die Kreisstraße NU 3 Beurener Straße und die Ortsverbindung Balmertshofen. Die Ortsverbindungsstraße nach Balmertshofen ist demnach bis voraussichtlich 28. November voll gesperrt, während die NU3 halbseitig befahrbar bleibt. Eine Umleitung erfolgt über die NU 3 Beurener Straße, Biberberg, die NU 3 Biberberger Straße, die NU 18 Adlerstraße, Balmertshofen, die NU 18 Buschelberg und umgekehrt. (AZ)

