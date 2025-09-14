Beurener Straße und Straße nach Balmertshofen werden wegen Bauarbeiten gesperrt

Aufgrund von Kabelverlegungsarbeiten kommt es in der Marktgemeinde Pfaffenhofen zu neuen Straßensperrungen. Betroffen davon sind nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm die Kreisstraße NU 3 Beurener Straße und die Ortsverbindung Balmertshofen. Die Ortsverbindungsstraße nach Balmertshofen ist demnach bis voraussichtlich 28. November voll gesperrt, während die NU3 halbseitig befahrbar bleibt. Eine Umleitung erfolgt über die NU 3 Beurener Straße, Biberberg, die NU 3 Biberberger Straße, die NU 18 Adlerstraße, Balmertshofen, die NU 18 Buschelberg und umgekehrt. (AZ)
Pfaffenhofen an der Roth
