36 neue Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen im Landkreis Neu-Ulm

Einen Tag vor Schulbeginn in Bayern enden die Sommerferien auch für die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Landkreis Neu-Ulm. Landrätin Eva Treu begrüßte die 36 Referendarinnen und Referendare im Landratsamt Neu-Ulm und nahm ihnen den Diensteid ab.

Eva Treu wies auf die wertvolle, aber auch herausfordernde Arbeit hin.

In der Funktion als Rechtliche Leiterin des Staatlichen Schulamtes hieß Landrätin Treu die angehenden Lehrkräfte im Landkreis willkommen. „Es ist schön, dass sie die wertvolle, aber doch auch herausfordernde Arbeit als Leh-rende annehmen. Sie bilden die Schülerinnen und Schüler und leisten dadurch einen bedeutenden Dienst für unsere Gesellschaft“, sagte Treu.

Ansgar Batzner ermutigte die angehenden Lehrkräfte, neue Wege zu gehen.

Ansgar Batzner, der Fachliche Leiter des Staatlichen Schulamtes, wies auf die drei Säulen des Bildungsauftrages hin: Beziehung, Erziehung und Bildung. Er bestärkte die angehenden Lehrkräfte, ihren zukünftigen Schülerinnen und Schülern anhand dieser Säulen im Schulalltag zur Seite zu stehen und deren Neugierde am Lernen aufrecht zu erhalten. Abschließend ermutigte er die Referendarinnen und Referendare, neue Wege zu gehen und den Landkreis so aktiv mitzugestalten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!