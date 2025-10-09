Auto und Radfahrer stoßen zusammen: 15-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Biberach ist ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Der Jugendliche war mit einem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-Jährige um 8.10 Uhr mit einem Renault auf einem Parkplatz der Mali-Schule unterwegs. Der Mann fuhr wohl in Schrittgeschwindigkeit, um einzuparken. Auf dem Parkplatz kam aus Richtung Adenauerallee ein 15-Jähriger angeradelt. Der war in Richtung Radweg zur Realschule unterwegs.

Wie die Polizei weiter berichtet, konnte der 15-Jährige bei schneller Fahrt dem Auto nicht ausweichen. Es sei wohl zu einem Kontakt zwischen dem Auto und dem rechten Pedal des Fahrrades gekommen. Das hakte ein und der Junge wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Bei dem Sturz zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu. Laut Polizei trug er einen Helm. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in eine Klinik.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Dazu sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07392/9630-320 entgegen. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf rund 200 Euro geschätzt. (AZ)