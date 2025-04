Autofahrer übersehen Radfahrer: 61-Jährige wird schwer, 71-Jährige leicht verletzt

Bei gleich zwei Unfällen am Mittwoch in Biberach (Baden-Württemberg) sind jeweils eine Radfahrerin verletzt worden. In einem Fall zog sich eine 61-Jährige sogar schwere Verletzungen zu.

Der erste Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz nach 12 Uhr in der Astiallee Höhe Einmündung Köhlesrain. Ein 33-Jähriger bog mit seinem BMW von der Straße Köhlesrain nach rechts in die Astiallee ab. Auf dem Radweg in der Astiallee fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Damenrad. Die Radlerin war auf dem gekennzeichneten Radweg stadteinwärts unterwegs und stieß mit ihrem KTM-Damenrad in die linke Seite des BMW.

Wie eine Zeugin der Polizei berichtete, stürzte die Radlerin auf die Straße und konnte sich zunächst an den Unfall nicht mehr erinnern. Der Rettungsdienst war vor Ort und brachte die 61-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei will nun den genauen Unfallhergang ermitteln. Der Schaden am Auto wird auf rund 5000 Euro geschätzt, der am Fahrrad auf circa 500 Euro. Auf den Autofahrer kommt eine Anzeige zu.

Ein weiterer Unfall mit Fahrradbeteiligung ereignete sich nur rund eine Stunde. Eine 23-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo im Erlenweg. An der Einmündung zur Waldseer Straße übersah sie die vorfahrtsberechtigte 71-jährige Radfahrerin. Die Seniorin war dort auf dem gekennzeichneten Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radlerin auf die Straße geschleudert und kam dort zum Liegen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau. Die 71-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf circa 4000 Euro, den am Damenrad auf rund 300 Euro. (AZ)