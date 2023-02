Autoposer gestoppt: Polizei belehrt Maserati-Fahrer wegen Lärmbelästigung

Ein Autoposer fällt in Biberach mit lautem Motorengeheul auf und wird von der Polizei gestoppt. Wegen Lärmbelästigung erwartet ihn nun ein empfindliches Bußgeld.

Der Polizei in Biberach ist am Donnerstag gegen 22 Uhr der Fahrer eines Maseratis unangenehm aufgefallen. Der Mann ließ mehrfach seinen Motor aufheulen und beschleunigte wiederholt lautstark an mehreren Ampeln. Die Beamten stoppten daraufhin den Sportwagen und führten ein verkehrserzieherisches Gespräch mit dem 28-Jährigen, den darüber hinaus ein Bußgeld von mindestens 80 Euro wegen Lärmbelästigung erwartet. (AZ)