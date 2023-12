B30 nach Unfall bei Biberach teilweise gesperrt

Auf der B30 bei Biberach sind am frühen Mittwochmorgen zwei Lkw zusammengestoßen. Die B30 in Richtung Ravensburg muss für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Auf der B30 bei Biberach sind am Mittwochmorgen zwei Lkw zusammengestoßen und haben dabei ihre jeweiligen Ladungen verloren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem 7,5 Tonner zwischen den Anschlussstellen Biberach-Nord und -Süd auf der rechten Spur. Zur gleichen Zeit stand kurz nach dem Parkplatz Mettenberg der Sattelzug eines 22-Jährigen nach einer Panne auf dem Standstreifen und ragte dabei laut Polizei teilweise in die rechte Fahrspur. Vermutlich weil es die Verkehrslage nicht zuließ, gelang es dem heranfahrenden 36-Jährigen nicht, den Sattelzug mit genügend Abstand zu passieren, wodurch es zur Kollision kam.

Medikamente und Rindenmulch auf der Fahrbahn nach Unfall auf B30

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der 7,5 Tonner mit Spezialaufbau um und blieb auf der Seite quer liegen. Der Aufbau wurde dabei aufgerissen, woraufhin sich die geladenen Medikamente auf der Fahrbahn verteilten. Auch der Rindenmulch, den der Sattelzug geladen hatte, verteilte sich auf der Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, an den beiden Lkw und dem Anhänger entstand jedoch ein Schaden von 50.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten durch zwei Schwerlast-Abschleppfahrzeuge geborgen werden. Auf den 36-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher kommt nun eine Anzeige zu.

Die B30 war nach dem Unfall teilweise blockiert. Der rechte Fahr- und Standstreifen musste im Bereich der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ab 10 Uhr war die B30 in Fahrtrichtung Ravensburg für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeitweise staute sich der Verkehr, der durch die Straßenmeisterei Biberach an der Ausfahrt Biberach-Nord abgeleitet wurde. Die Feuerwehr aus Biberach war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Auch die Straßenmeisterei war im Einsatz und reinigte die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine. (AZ)