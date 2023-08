Bus auf Auto aufgefahren: Drei Kinder werden bei Unfall verletzt

Vor einem Schule in Biberach staute sich der Verkehr. Trotz mehrerer Bremsversuche kommt es zum Unfall.

Bei einem Unfall am Dienstag in Biberach haben drei Kinder leichte Verletzungen erlitten. Ein Linienbus war einem Auto aufgefahren.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bus gegen 10.24 Uhr mit mehreren Fahrgästen in der Breslaustraße in Richtung Zeppelinring. Dort hatte sich ein Stau auf Höhe einer Schule gebildet. An dessen Ende stand ein Audi. Trotz mehrerer Bremsversuche konnte der 55-jährige Busfahrer den Unfall nicht verhindern. Er fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf den stehenden Audi auf.

Durch den Unfall erlitten drei Kinder im Bus leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Audi auf rund 400 Euro, am Bus auf ungefähr 2000 Euro. (AZ)