Ein Konzert für alle Sinne

Das Jahreskonzert der Musikkapelle Biberach im voll besetzten Saal des Hauses der Vereine war ein besonderes, wie der Vereinsvorsitzende Joachim Graf auch betonte. Das lag an mehreren Facetten, die der unterhaltsame Abend bot. In erster Linie sorgten die einheimischen Musiker und Musikerinnen mit ihrem abwechslungsreichen, spannenden und wunderbar dargebotenen Programm für Qualität und Begeisterung beim Publikum. Aber auch der Ausklang der Veranstaltung mit Blech 6, einer Gruppe von Musikern aus dem Kammeltal, mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik war ein außergewöhnlicher. Schließlich gab es auch noch eine besondere Ehrung: Flötistin Susanne Zelinka, seit 41 Jahren ununterbrochen in diversen Vorstandsämtern tätig, wurde als erste Frau im Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

