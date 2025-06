Familienstreit eskaliert: Mann schlägt 17-jähriger Schwester mit Faust gegen Kopf

In Biberach ist am Sonntag ein Familienstreit eskaliert. Ein 27-Jähriger soll dabei auf seine Schwester eingeschlagen und sie verletzt haben. Der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, ist zwischenzeitlich aber wieder auf freien Fuß.

Wie die Polizei mitteilt, soll es bereits in den zurückliegenden Tagen zwischen der 17-Jährigen und ihrer Mutter zum Streit gekommen sein. Die Auseinandersetzung hätte zwar beigelegt werden können, so die Ermittler. Doch wohl bekam der 27 Jahre alte Bruder der 17-Jährigen davon Wind.

Der junge Mann reiste am Sonntag kurzerhand von Karlsruhe aus nach Biberach und stellte gegen 11.45 Uhr seine minderjährige Schwester in der elterlichen Wohnung in der Straße Königgäßle zur Rede. Dabei soll es unter den Personen wohl zu Unstimmigkeiten und auch zu Handgreiflichkeiten seitens des 27-Jährigen gekommen sein. Durch Faustschläge auf den Kopf und gegen die Arme hätte die 17-jährige Schwester leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei weiter. Der 27-Jährige soll wohl das Mobiltelefon der Jugendlichen aus ihrer Hand gerissen und mit dem ausgezogenen Schuh auf den Kopf der Schwester geschlagen haben.

Die 17-Jährige setzte sich zur Wehr und ihr gelang es wohl auch, bei dem Gerangel ihr Handy wiederzuerlangen. Dies währte nur kurz, um Freunde zu verständigen. Danach entriss ihr der 27-Jährige das Handy erneut. Bevor aber die Situation weiter eskalieren konnte, ließ der 27-Jährige von seiner Schwester ab. Die junge Frau konnte aus der Wohnung flüchten und sich bei einer Bekannten in Sicherheit bringen. Eine ärztliche Untersuchung war laut Polizei nicht erforderlich.

Eine Polizeistreife konnte den 27-Jährigen wenig später in der elterlichen Wohnung in Biberach antreffen und vorläufig festnehmen. Er kam auf ein Polizeirevier. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf den 27-Jährigen kommen nun Anzeigen zu. (AZ)