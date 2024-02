Feuerwehreinsatz in Biberach: Akku von E-Bike fängt Feuer

Im Garten ließ der Besitzer wohl den Akku des E-Bikes laden. Der fing plötzlich Feuer.

In Biberach ist am Montag ein Fahrrad-Akku in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine Zeugin gegen 14.30 Uhr den Brand im St.-Georgs-Weg und wählte den Notruf. Ersten Erkenntnissen hatte der Besitzer wohl einen Akku eines E-Bike im Garten geladen. Der fing aus unbekannter Ursache Feuer. Das griff auf einen daneben stehenden Fahrradanhänger über. Die Feuerwehr hatte den kleinen Brand schnell gelöscht. (AZ)