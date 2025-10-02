Heftiger Sturz ohne Helm: Radfahrer kracht mit voller Wucht gegen Laternenmast

Ein 31-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall am Dienstag in Biberach schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 17 Uhr auf einem gesonderten Gehweg neben dem Bismarckring. Der Radfahrer war bergab in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihm eine Fußgängerin entgegenkam. Trotz teils nassem und laubbedecktem Untergrund fuhr er mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve.

Beim Ausweichmanöver geriet der 31-Jährige mit seinem Pedelec wohl ins Schlingern und kam anschließend nach links vom Gehweg ab. Abseits der Straße stieß das Fahrrad gegen einen größeren Stein. Bei dem heftigen Aufprall stürzte der Mann vorwärts über den Lenker. Der 31-Jährige prallte mit voller Wucht gegen einen Laternenmast und kam auf der Straße zum Liegen.

Bei dem Sturz zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Fahrrad blieb mit rund 50 Euro gering. Einen Helm hatte der 31-Jährige nicht getragen.