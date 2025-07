Hubschrauber im Einsatz: Junge stürzt aus zweitem Stock und schlägt auf Pflastersteinen auf

Ein fünf Jahre alter Junge ist in Biberach aus einem Fenster im zweiten Stock gestürzt und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der häusliche Unfall ereignete sich am Samstag, gegen 18.30 Uhr, in der Waldseer Straße. Der Junge öffnete offenbar unbemerkt in dem mehrstöckigen Haus das Fenster seines Kinderzimmers. In der Folge stürzte das Kind aus dem zweiten Stock und schlug auf einem gepflasterten Bereich vor dem Wohnhaus auf.

Ein Nachbar hatte den Sturz mitbekommen und den Notruf gewählt. Der Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort und kümmerten sich um den augenscheinlich unverletzten Jungen. Da aber innere Verletzungen nicht auszuschließen waren, flog ihn der Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik.

Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wie es genau dazu gekommen war. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Straße in unmittelbarer Nähe des Polizeireviers kurz gesperrt werden. (AZ)