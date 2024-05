Lebensgefährlich verletzt: Frau sticht Mann mit Messer in den Rücken

Ein Streit in einer Wohnung im Biberacher Stadtgebiet ist eskaliert. Der 22-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.

Eine 34-Jährige soll am Sonntag in Biberach einen 22-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Die Frau wurde festgenommen und befindet nun in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ulm am Dienstag mitteilen, kam es frühen Sonntagmorgen, gegen 4.15 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet zum Streit zwischen mehreren Personen. Die 34-jährige Bewohnerin soll deshalb zwei Personen, unter anderem den 22-Jährigen, aufgefordert haben, ihre Wohnung zu verlassen. Weil die Personen der Aufforderung nicht nachkamen, eskalierte der Streit. Die 34-Jährige soll dem 22-Jährigen ein Messer in den Rücken gestoßen haben.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigte wurde in der Wohnung von der Polizei widerstandslos festgenommen und anschließend auf ein Polizeirevier verbracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Bereitschaftsrichter noch am Sonntag Haftbefehl gegen die 34-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Seither befindet sich die Frau in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Beteiligten untereinander kennen. Der verletzte 22-Jährige soll zwischenzeitlich außer Lebensgefahr sein, heißt es. (AZ)