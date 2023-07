Mann fährt betrunken mit dem Auto zur Polizei – und danach wieder weg

Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit dem Auto untersagt. Zunächst soll er zwar ein paar Schritte zu Fuß gegangen, dann aber ins Auto gestiegen sein.

Ein 28-Jähriger ist am Mittwoch in betrunkenem Zustand zur Polizei in Biberach gefahren. Er wollte eine Anzeige erstatten. Obwohl die Weiterfahrt danach untersagt wurde, fuhr er mit seinem Auto wieder weg.

Wie die Polizei mitteilt, kam der 28-Jährige gegen 8.20 Uhr zum Polizeirevier. Er sei sichtlich betrunken gewesen. Im Gespräch mit dem Beamten habe er spontan angegeben, dass er mit seinem Auto vorgefahren sei. Ein Test bei dem 28-Jährigen soll den Verdacht bestätigt haben: Der Mann hatte zu viel intus.

Die Polizei untersagte ihm daher die Weiterfahrt. Der 28-Jährige soll sich damit einverstanden gezeigt haben. Zu Fuß sei er zunächst weggegangen. Nach ein paar Schritten aber sei er zu seinem Suzuki zurückgekehrt. Er stieg in das Auto und fuhr weg, so die Polizei.

Mit den Beamten soll der Mann allerdings nicht mehr gerechnet haben. Die hatten ihn jedoch beobachtet und nahmen die Verfolgung auf. In der Kolpingstraße war die Fahrt für den 28-Jährigen endgültig beendet. Die Beamten behielten den Fahrzeugschlüssel ein. Auf den 28-Jährigen kommen nun zwei Anzeigen zu. (AZ)