Mann masturbiert vor Kindern am Spielplatz: Anzeige und Aufenthaltsverbot für einen Tag

Erneut hat ein Mann vor Kindern auf einem Spielplatz masturbiert. Vergangene Woche berichtete die Polizei über einen Vorfall in Ulm, dieses Mal in Biberach.

Der mutmaßliche Exhibitionist hielt nach Angaben der Ermittler am Samstag, 13.45 Uhr, in der Straße Kesselplatz auf. Er saß wohl bei teils heruntergelassener Hose da und beobachtete dabei auch mehrere spielende Kinder. Wie eine Zeugin weiter berichtet, habe der Mann die Hand in der Unterhose gehabt und bei ihrem Anblick masturbiert.

Die Zeugin wählte den Notruf, und die Polizei fahndete mit mehreren Streifen im Stadtgebiet. Nur kurze Zeit später konnte die Polizei als mutmaßlichen Täter einen 40-Jährigen vorläufig festnehmen. Der kam auf ein Polizeirevier. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Neben einer Anzeige wurde gegen ihn auch ein Aufenthaltsverbot bis zum nächsten Tag im Umkreis von 200 Metern für den Kesselplatz ausgesprochen. (AZ)