Masken-Streit eskaliert: Fahrgäste prügeln auf Busfahrer ein

In Biberach rastet ein Mann aus, als der Busfahrer ihn darauf aufmerksam macht, dass er eine Maske tragen müsse. Er schlägt dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht.

Er hatte sie eigentlich nur darauf aufmerksam gemacht, dass im Bus eine Maske getragen werden müsse. Doch das war jenen Fahrgästen in Biberach nach Angaben der Polizei offensichtlich schon zu viel: Sie prügelten auf den Busfahrer ein. Der 59-Jährige wurde verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, hätten drei unbekannte Männer am Donnerstagabend gegen 20 Uhr den Bus am Bahnhof in Biberach bestiegen. Einer der Männer habe keine Maske getragen, was jedoch vorgeschrieben ist. Der 59-jährige Fahrer wies diesen Mann darauf hin.

Busfahrer in Biberach geschlagen: Fahrgäste wurden sofort aggressiv

Doch sei dieser sofort aggressiv geworden und soll dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Fahrer versuchte noch, den Unbekannten aus dem Bus zu drängen. Daraufhin bekam der mutmaßliche Schläger Unterstützung von einem weiteren Unbekannten. Gemeinsam schlugen sie auf den Fahrer ein.

Danach flüchteten die Unbekannten. Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten - aber bislang ohne Erfolg. Sie blieben verschwunden. (AZ)