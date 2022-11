Mehrere Verletzte nach Unfall im stockenden Verkehr

Eine 30-Jährige erkennt den stockenden Verkehr zu spät und fährt einem Auto auf. Die Frau erleidet bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Biberach sind mehrere Menschen verletzt worden, eine 30-Jährige sogar schwer. Nach Angaben der Polizei entstand an den beteiligten Autos ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Demnach staute sich gegen 16.30 Uhr der Verkehr auf der Ulmer Straße auf Höhe der Einmündung zur Hubertus-Liebrecht-Straße in Richtung Warthausen. Eine 30-Jährige erkannte dies wohl zu spät und fuhr mit ihrem Skoda in das Heck eines stehenden VW auf. Die 52-jährige Fahrerin des VW schob sie dadurch auf den vor ihr stehenden VW einer 59-Jährigen.

Die 30-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die 52-Jährige sowie die 59-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine Klinik.

Ein Abschlepper barg den Skoda. Die beiden VW blieben fahrbereit. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei Biberach (Telefon: 07351/4470) nahm den Unfall auf. (AZ)