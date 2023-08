Unfall: Anhänger von Milchlaster kippt um und verliert 10.000 Liter Milch

Der Anhänger eines Milchlasters ist bei Biberach umgekippt. Rund 10.000 Liter Milch gingen verloren.

Rund 10.000 Liter Milch sind am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Biberach aus einem Tankanhänger ausgelaufen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 9.45 Uhr war ein 20-jähriger Lkw-Fahrer im Biberacher Stadtteil Mettenberg in Richtung Biberach unterwegs. In einem Kreisverkehr am Ortende kam der Tanklastzug ins Schlingern, die Räder des Anhängers prallten gegen den Bordstein und der Anhänger überschlug sich.

Zwischen Kreisverkehr und begleitendem Radweg blieb der Anhänger auf dem Dach liegen, die Ladung aus rund 10.000 Litern Milch lief aus. Der ziehende Lastwagen blieb auf den Rädern stehen, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehren aus Biberach und Mettenberg sperrten den Kreisverkehr ab. Milch, die den Radweg heruntergelaufen ist, wurde mit Wasser weggespült, damit keine Rutschgefahr entsteht. Der Anhänger wurde von einem Bergungsunternehmen wieder auf die Räder gestellt und abgeschleppt. Durch den Unfall kam es am Ortsausgang Mettenberg für mehrere Stunden zu Behinderungen.