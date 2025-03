Musikkapelle Biberach rüstet sich fürs Jubiläumsjahr

Icon Vergrößern Joachim Graf (Erster Vorsitzender) und Sara Egger (25 Jahre aktives Musizieren). Foto: Franz Kuchelmeister Icon Schließen Schließen Joachim Graf (Erster Vorsitzender) und Sara Egger (25 Jahre aktives Musizieren). Foto: Franz Kuchelmeister

Bei der Mitgliederversammlung der Musikkapelle Biberach stimmte der Vorsitzende Joachim Graf die anwesenden Mitglieder bereits auf das Jubiläumsjahr 2027 ein, in dem die Biberacher Blasmusik 150 Jahre alt werden wird.

Auch personell wurden die Weichen dahingehend gestellt, da die turnusgemäßen Wahlen für die nächsten drei Jahre auf der Tagesordnung standen. Nahezu alle Mitglieder der Vorstandschaft wurden dabei in ihren Ämtern bestätigt. Neu in die Position des Zweiten Vorsitzenden wurde Sebastian Ott gewählt. Sein Vorgänger Alois Stetter legt sein Amt nach 39 Jahren in dieser Funktion nieder, stellt dem Verein aber seine Erfahrung noch eine Amtsperiode, und damit auch über das Jubiläumsjahr, als Beisitzer zur Verfügung.

Ebenso auf dem Programm standen Ehrungen für langjähriges aktives Musizieren. Von den vier Jubilaren konnte nur Sara Egger ihre Ehrung für 25 Jahre aus den Händen des Ehrenbezirksvorsitzenden des ASM-Bezirk 9 Neu-Ulm, Gerhard Snehotta, in Empfang nehmen. Jakob Hochenbleicher (20 Jahre), Verena Hochenbleicher (20 Jahre) und Rainer Snehotta (30 Jahre) waren verhindert, so dass die Auszeichnungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Vordinglichstes Thema des Vereins ist nach wie vor die Suche nach einer neuen musikalischen Leitung, nachdem Dirigentin Caro Ulmer bereits im Januar 2024 ihr Amt niedergelegt hatte. Derzeit leitet Ehrendirigent Günter Hochenbleicher als Interimsdirigent die Proben und Auftritte der Kapelle. Der Vorsitzende Joachim Graf appellierte an die rund 50 anwesenden Mitglieder, alle sich bietenden Kontakte für die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge zu nutzen. Interessierte dürften sich jederzeit bei ihm melden, die Türen für ein Probedirigat stehen immer offen, so Graf.

