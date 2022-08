Zigarette aus Auto geworfen: "Lächerliche" Anzeige kann teuer werden

Ein 22-Jähriger findet es "lächerlich", dass die Polizei ihn anzeigt, weil er eine Zigarette aus dem Auto wirft. Ob ihm bei der drohenden Strafe das Lachen vergeht?

Ein 22-Jähriger hat am Sonntag in Biberach an der Ampel stehend eine Zigarette aus dem Auto geworfen. Eine Streife der Polizei, die hinter ihm stand, bemerkte das und knöpfte ihn sich vor. Beim Gespräch soll sich der Fahrer "uneinsichtig" gezeigt haben. Die Anzeige der Polizei empfand er gar als "lächerlich", heißt es. Zwar finden sich entlang der Straßen in der Region immer wieder Kippen, wie oft die Polizei aber eingreife, wenn sie weggeworfen werden, weiß man nicht. "Ordnungswidrigkeiten werden bei uns statistisch nicht erfasst", sagt Wolfgang Jürgens, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Was aber niedergeschrieben ist, ist der Tatbestand und die dafür vorgesehene Strafe.

Im vorliegenden Fall liegt dem Verstoß die sogenannte "Polizeiverordnung" der Stadt Biberach zugrunde. Hier wird unter anderem die "Behandlung von Abfall" geregelt. Darin heißt es: "Auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen ist es untersagt Müll aller Art, wie z. B. Flaschen, Dosen, Verpackungen, Tüten, Zigaretten, Papier und Lebensmittelreste wegzuwerfen oder abzulagern." Wer dagegen verstößt - zum Beispiel eine Zigarette wegwirft - muss 50 Euro Strafe zahlen. Damit muss nun auch der 22-Jährige rechnen. Die Höhe des Bußgeldes hänge unter anderem davon ab, was weggeworfen wird, erklärt Jürgens: "Ist es ein Ölkanister, sind wir bei einer Straftat."

Zigarette wegwerfen kostet in Bayern 20 Euro, in Biberach 50 Euro

Während in Baden-Württemberg jede Stadt seine eigene Polizeiverordnung mit entsprechenden Strafen hat, regelt das in Bayern ein einheitlicher Bußgeldkatalog zum "Umweltschutz". Doch auch hier ist die Höhe der Geldstrafe von der Art des Mülls abhängig. 20 Euro muss zahlen, wer folgende Dinge wegwirft:

Zigarettenschachtel,

Pappbecher,

Pappteller,

Papierstück,

Taschentuch,

Inhalt von Aschenbechern,

Stoffreste,

Obst- und Lebensmittelreste (Bananenschale etc.),

flüssige Abfälle bis 1/2 Liter (Spülmittel, Farbreste etc.).

Diese oben genannten Gegenstände sind laut Bußgeldkatalog von "unbedeutender Art". Teurer wird es bei "Gegenständen von gewisser Bedeutung". Wer folgende Dinge liegenlässt und erwischt wird, muss 35 Euro Strafe zahlen:

Zeitung oder Illustrierte,

Plastikbeutel,

Tasche,

Sack,

Plastikflasche,

Verpackungsmaterial,

Schachtel,

Karton,

Geschirr,

Kochtopf,

Blechdose,

Kleidungsstück,

flüssige Abfälle von 1/2 bis 1 Liter.

Sprich: In Bayern kommen Kippenwegwerfer günstiger davon als in Baden-Württemberg. Doch nach Angaben des ADAC gibt es auch Bundesländer, wo die Strafen noch milder ausfallen. Beim Wegwerfen einer Zigarettenschachtel oder Aschenbecherinhalt in Niedersachsen, Sachsen und im Saarland beginnen die Strafen bei 10 Euro. Dagegen sieht der Buß- und Verwarnungsgeldkatalog Abfallrecht des Landes Nordrhein-Westfalen Geldbußen in Höhe von 100 bis 100.000 Euro vor. Hierunter fällt auch das achtlose Wegwerfen von Zigaretten in der freien Landschaft, auf öffentlichen Verkehrsflächen.

Nicht nur Reifen, auch weggeworfene Zigaretten schaden der Umwelt

Denn nicht nur Reifen und Batterien würden laut ADAC gravierende Umweltprobleme verursachen. Auch Zigarettenkippen und Coffee-to-go-Becher tragen dazu bei. 2021 wurden demnach in Deutschland fast 72 Milliarden Zigaretten abgesetzt. Die Kippen würden bis zu 7000 Chemikalien enthalten. Die Konzentration des Nervengifts Nikotin aus einem Stummel, aufgelöst in einem Liter Wasser, kann für Fische tödlich sein. Bis ein Filter auf natürlichem Weg verrottet, dauere es zehn bis 15 Jahre. 2019 verbrauchten die Deutschen außerdem 2,8 Milliarden Einwegbecher. Bis zu 50 Jahre würden vergehen, bis ein innen mit Kunststoff beschichteter Pappbecher verrottet ist.