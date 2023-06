Polizeieinsatz am Bahnhof: Frau setzt sich vor Zug

In Biberach setzt sich eine Frau im Bahnhof vor einen Zug. Aber warum? Offensichtlich befand sie sich in einer Ausnahmesituation.

Eine laut Polizei psychisch auffällige Frau hat sich am Mittwochabend vor einen Zug im Bahnhof in Biberach gesetzt. Sie kam im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Kurz vor 19.45 Uhr hätten mehrere Zeugen über Notruf gemeldet, dass sich die Frau vor einen Zug setzte, der bereits im Bahnhof stand. Mehrere Polizeistreifen seien daraufhin angefahren. Die 35-Jährige sei mittlerweile vom Zugpersonal angesprochen worden. Als sie aufgefordert wurde die Gleise zu verlassen, sei sie aufgestanden und ging.

Die Polizei entdeckte die Frau in einer Unterführung am Bahnhof und kontrollierte sie. Offensichtlich befand sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die 35-Jährige soll während der Kontrolle nach den Polizisten geschlagen und diese beleidigt haben. Der Frau mussten Handschließen angelegt werden. Im Anschluss kam sie in ein psychiatrisches Krankenhaus. (AZ)