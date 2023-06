Radfahrer knallt bei Unfall mit Kopf auf Asphalt und verletzt sich schwer

In Biberach erleidet ein Radfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen. Er war mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 43-Jährige gegen 23.15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Hartsteigstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Riedlinger Straße. Wie der Radfahrer später der Polizei berichtete, sah er in der abschüssigen Straße vor sich ein Auto. Er versuchte zu bremsen, aber die Bremsen versagten wohl.

Im Anschluss kam er mit seinem Fahrrad zu Fall und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Der 43-Jährige rappelte sich auf und ging zu Fuß nach Hause. Da die Verletzungen doch schwerwiegender waren, verständigte er einen Rettungsdienst. Der brachte den Mann mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik.

Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Ob der Mann einen Schutzhelm getragen hatte, ist unklar. (AZ)