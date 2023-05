Schwere Verletzungen am Kopf: Wurde ein 18-Jähriger ohnmächtig geschlagen?

Die mutmaßliche Attacke erfolgte kurz nach Mitternacht. Der 18-Jährige soll durch die Schläge ohnmächtig geworden sein. Er kam in ein Krankenhaus.

Ein 18-Jähriger soll in Nacht auf Sonntag in Biberach verprügelt worden sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, musste der junge Mann nach dem Vorfall stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Demnach war der 18-Jährige kurz nach Mitternacht, gegen 0.30 Uhr, in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort traf er wohl auf eine Gruppe von vier Personen. Mindestens ein Mann aus der Gruppe soll den 18-Jährigen angegriffen und ihn mit Fäusten geschlagen haben. Der junge Mann soll zu Boden gegangen und ohnmächtig liegen geblieben sein, heißt es im Polizeibericht weiter.

Opfer musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden

Als der 18-Jährige wieder zu sich kam, sei er in Richtung Marktplatz gegangen. Dort habe er einen Bekannten getroffen, der ihn dann mit einem Taxi in die Klinik begleitete.

Aufgrund der schwereren Verletzungen am Kopf musste der 18-Jährige stationär aufgenommen werden. Den Vorfall habe er der Polizei nachträglich gemeldet.

Die Polizei Biberach nahm nun die Ermittlungen zu den Unbekannten auf und bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07351/4470 melden. Eine Beschreibung der Täter liege bislang nicht vor, so die Polizei. (AZ)