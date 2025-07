In Biberach ist am Dienstagnachmittag der Streit zwischen zwei Bekannt eskaliert. Eine 30-Jährige soll nach Polizeiangaben versucht haben, einen 50-Jährigen mit dem Auto zu überfahren. Zu Verletzten macht die Polizei in ihrem Bericht keine Angaben, jedoch wurde ein VW-Bus beschäftigt.

