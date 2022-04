Tödlicher B30-Unfall bei Biberach: 39-Jähriger kommt ums Leben

Ein Pritschenwagen und ein Autotransporter prallen frontal zusammen. Drei Menschen werden bei dem Unfall auf der B30 bei Biberach verletzt. Ein 39-Jähriger starb noch vor Ort.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B30 bei Biberach auf Höhe des Jordanei ist am Donnerstagabend ein 39-jähriger Beifahrer eines Sprinters ums Leben gekommen. Der Mann starb noch am Unfallort, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr auf der zweispurig ausgebauten Brücke oberhalb des Kreisverkehrs. Ein mit zwei Personen besetzter Sprinter mit Pritsche der Marke Mercedes kam aus bislang unbekannter Ursache auf der Fahrt in Richtung Ulm ins Schleudern und krachte mit der Beifahrerseite in einen entgegenkommenden Autotransporter. Dieser Lkw war zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Ravensburg unterwegs.

B30-Unfall bei Biberach: Für 39-jährigen Beifahrer kommt jede Hilfe zu spät

Für den 39-jährigen Beifahrer des Mercedes kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 32-jährige Fahrer des Sprinters wurde schwerst verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik verbracht werden. Der 37-jährige Fahrer des Autotransporters wurde leicht verletzt. Auch er kam in ein Krankenhaus.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 350.000 Euro. Der Autotransporter war mit zwei neuen Lkw beladen. Die wurden bei dem Frontalzusammenstoß nicht unerheblich beschädigt.

B30 war für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die B30 mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Mehrere Rettungswägen, Notärzte und die Feuerwehr Biberach waren am Einsatzort. Ein Abschleppunternehmen barg die beschädigten Fahrzeuge mit einem Kran.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Gutachter zur Untersuchung der Unfallursache beauftragt. Der Verkehrsunfall wurde von einer Streife des Verkehrsdienstes Laupheim aufgenommen. (AZ)