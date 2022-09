Tödlicher Unfall in DAV-Kletterhalle: 50-Jähriger stürzt ab und stirbt

In einer Kletterhalle in Biberach kommt es zu einem tödlichen Unfall. Ein Mann stürzt und stirbt später im Krankenhaus.

Ein 50-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag beim Klettern in einer DAV-Halle in Biberach gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war der Mann gegen 16 Uhr wohl alleine beim Klettern. Offenbar aus mehreren Metern Höhe sei er dann abgestürzt. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn in eine Klinik. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Wie es genau zu dem Sturz kam, will nun die Kriminalpolizei ermitteln. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen der Polizei nicht vor.

Die Betreiber der DAV-Kletterhalle in Biberach äußern sich auf Internetseite zum "tragischen Kletterunfall mit tödlichem Ausgang": "Wir sind tief betroffen und bedauern diesen Unfall sehr. Den Angehörigen wünschen wir von Herzen viel Kraft." Die Halle sei nicht gesperrt und öffne am Freitag um 16 Uhr. (AZ)