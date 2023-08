Biberach/Ulm

vor 35 Min.

15-Jähriger überquert Gleise: Zug muss Vollbremsung machen

In Biberach überquert ein 15-Jähriger die Gleise, obwohl ein Zug einfährt. Der Jugendliche steigt in den Zug, in Ulm wird er von der Bundespolizei in Empfang genommen.

Eine Vollbremsung hat ein Zugführer wegen eines Jugendlichen am Bahnhof in Biberach einlegen müssen. Der 15-Jährige soll am Donnerstag gegen 20.47 Uhr Bahngleise überquert haben, um auf den Bahnsteig 2 zu gelangen. Doch ein Zug fuhr ein. Der Lokführer erkannte den Jugendlichen, gab einen Achtungspfiff ab und leitete umgehend eine Vollbremsung ein. Der 15-Jährige konnte die Gleise rechtzeitig verlassen - er stieg in den eingefahrenen Zug nach Ulm ein, wie eine Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte. Während der Fahrt erkannte ein Zugbegleiter den 15-Jährigen dann und stellte zudem fest, dass der Jugendliche keine gültige Fahrkarte hatte. In Ulm wurde der 15-Jährige von der Bundespolizei im Empfang genommen und schließlich einem Elternteil übergeben. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Erschleichen von Leistungen verantworten. (AZ/dpa)

