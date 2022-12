Feuer in Hochschule gelegt: 22-Jähriger zündet Benzin an

Im Flur soll der Mann Benzin ausgeleert, es angezündet und anschließend geflüchtet sein. In einer Wohnung in Ulm wurde er später festgenommen.

Ein 22-Jähriger soll am Montag in einer Schule in Biberach ein Feuer gelegt haben. Nach Medienberichten soll es sich dabei um die Hochschule handeln. Der junge Mann befindet inzwischen in einem psychatrischen Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, soll der 22-Jährige gegen 13.45 Uhr das Schulgebäude in der Hubertus-Liebrecht-Straße betreten haben und wollte wohl den Schulleiter sprechen. In einem Flur im Erdgeschoss des Gebäudes leerte er wohl geringe Mengen Benzin aus einem mitgeführten Fläschchen auf den Boden und zündete es an.

Die Polizei durchsuchte das Gebäude

Eine Zeugin entdeckte schnell das brennende Benzin und löschte es mit einem Feuerlöscher. Dadurch entstand ein geschätzter Sachschaden von wenigen hundert Euro. Die mittlerweile verständigte Polizei durchsuchte das Gebäude. Der 22-Jährige hatte dieses bereits verlassen.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann in seiner Wohnung in Ulm am frühen Abend festgestellt werden. Die Polizei betrat die Wohnung mit einem Durchsuchungsbeschluss und nahm den 22-Jährigen vorläufig fest.

Da sich der 22-Jährige wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachte die Polizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychatrisches Krankenhaus. Die Polizei Biberach (Telefon: 07351/4470) versucht nun die Hintergründe für seine Handlung zu ermitteln. (AZ)