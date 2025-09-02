Unfall auf der B30: 24-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto

Auf der B30 bei Biberach kam es am Montag zu einem Unfall. Im Regen verlor ein 24-Jähriger die Kontrolle über sein Auto.

Der Mann fuhr gegen 23.40 Uhr auf der B30 von Biberach in Richtung Ulm. Durch den Regen herrschte Aquaplaning bei Mettenberg. Der Fahrer des BMW fuhr zu schnell und geriet ins Schleudern, prallte in die Mittelleitplanken und stieß anschließend gegen die rechten Leitplanken. Dann kam der 24-Jährige mit seinem BMW quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf insgesamt 11.000 Euro. (AZ)