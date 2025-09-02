Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Biberach: Unfall auf der B30: 24-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto

Biberach

Unfall auf der B30: 24-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto

Auf der Fahrbahn kam es zum Aquaplaning. Der BMW-Fahrer war laut Polizei zu schnell unterwegs.
    • |
    • |
    • |
    Auf der B30 kam es zu einem Unfall.
    Auf der B30 kam es zu einem Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der B30 bei Biberach kam es am Montag zu einem Unfall. Im Regen verlor ein 24-Jähriger die Kontrolle über sein Auto.

    Der Mann fuhr gegen 23.40 Uhr auf der B30 von Biberach in Richtung Ulm. Durch den Regen herrschte Aquaplaning bei Mettenberg. Der Fahrer des BMW fuhr zu schnell und geriet ins Schleudern, prallte in die Mittelleitplanken und stieß anschließend gegen die rechten Leitplanken. Dann kam der 24-Jährige mit seinem BMW quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

    Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf insgesamt 11.000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden